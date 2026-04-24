Comunali ecco i nomi dei candidati a presidente delle circoscrizioni per il centrosinistra

A meno di ventiquattro ore dalla scadenza per la presentazione delle liste per il Consiglio comunale di Reggio Calabria, prevista per domani alle 12, nel centrosinistra si sono definiti alcuni nomi dei candidati alla presidenza delle circoscrizioni. La coalizione, che sostiene il candidato sindaco Mimmo Battaglia, ha fornito i dettagli riguardanti le candidature in questa fase finale. La notizia arriva in un momento di particolare attesa per le prossime elezioni comunali.

A poco meno di un giorno dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste per la candidatura al Consiglio comunale di Reggio Calabria, prevista per domani, sabato 25 aprile, alle 12, nel centrosinistra, che candida sindaco Mimmo Battaglia, si sono delineate, come riporta la Dire, le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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