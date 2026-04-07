Enzo Iacchetti alla Festa del Medico | al Palacultura premi voti del pubblico e 5mila euro ai professionisti più amati

Lunedì 18 maggio si svolge al Palacultura di Messina la sesta edizione della Festa del Medico, organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri. Tra gli ospiti della manifestazione c’è Enzo Iacchetti, noto attore e conduttore, che partecipa come guest star. Durante l’evento vengono assegnati premi e voti del pubblico, con un premio di 5.000 euro destinato ai professionisti più apprezzati.

Enzo Iacchetti torna a Messina in occasione della VI edizione della Festa del medico, lunedì 18 maggio al Palacultura: l’amatissimo attore e conduttore sarà la guest star della manifestazione promossa dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina con l’obiettivo di premiare i professionisti più apprezzati dai pazienti. Sono loro stessi infatti che possono scegliere il proprio “medico preferito” od “dentista preferito” con qualche semplice clic sul sito omceo.me.itfestadelmedico entro il 30 aprile, mettendo in luce nella motivazione le capacità di ascolto, la competenza, la disponibilità e l’umanità che contraddistinguono il nominativo indicato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Enzo Iacchetti deride Italo Bocchino per il pronostico sulla vittoria del Sì al Referendum: "Figura di m****"Enzo Iacchetti ha deriso apertamente Italo Bocchino su Instagram per i suoi pronostici errati sul Referendum, definendo la sua previsione una “figura... Leggi anche: Anticipazioni Verissimo del 7 febbraio: Silvia Toffanin accoglie Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti Argomenti più discussi: Enzo Iacchetti alla Festa del Medico: al Palacultura premi, voti del pubblico e 5mila euro ai professionisti più amati; Nave da crociera s’incaglia nell’arcipelago delle Fiji. Enzo Iacchetti, il video di scherno per Italo Bocchino: il motivoNel giro di poche ore il video di Enzo Iacchetti contro Italo Bocchino è diventato virale. Le finte lacrime e il duro commento. newsmondo.it Referendum Giustizia, Enzo Iacchetti replica con sarcasmo a Italo Bocchino: video virale sui socialTra ironia e previsioni sbagliate: il dibattito social dopo il referendum con Enzo Iacchetti tra commenti, sfottò e reazioni pubbliche. notizie.it IRONIA E COMICITÀ AL TEATRO DI LAVELLO CON IACCHETTI E PROIETTI Ironia, ritmo e colpi di scena arrivano sul palco del Teatro San Mauro di Lavello il 10 aprile 2026, alle 21, con “Buongiorno Ministro!”, la commedia brillante interpretata da Enzo I - facebook.com facebook Referendum, Enzo Iacchetti finge di piangere e prende in giro Italo Bocchino: “Che figura di m…” #lapresse #Iachetti #referendum #Bocchino Guarda il video : x.com