Festa dal Paisan a Lesignano | Ecco chi c' era le foto
Alla Festa del Paisan di Lesignano dè Bagni, si sono radunate molte persone, con visi e sorrisi che sono stati catturati nelle foto scattate durante l’evento. Presente anche uno stand gestito da Teo The Barman, che ha attirato l’attenzione dei partecipanti. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi presenti, che sono stati immortalati mentre si divertivano e socializzavano.
Ecco un estratto di visi e sorrisi alla Festa del Paisan di Lesignano dè Bagni, allo stand di Teo The Barman. Festa dal Paisan a Lesignano Ecco chi c'era, le.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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