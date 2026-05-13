Festa dal Paisan a Lesignano | Ecco chi c' era le foto

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Festa del Paisan di Lesignano dè Bagni, si sono radunate molte persone, con visi e sorrisi che sono stati catturati nelle foto scattate durante l’evento. Presente anche uno stand gestito da Teo The Barman, che ha attirato l’attenzione dei partecipanti. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi presenti, che sono stati immortalati mentre si divertivano e socializzavano.

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Ecco un estratto di visi e sorrisi alla Festa del Paisan di Lesignano dè Bagni, allo stand di Teo The Barman. Festa dal Paisan a Lesignano Ecco chi c'era, le.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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