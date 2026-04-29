Serata Balkan Love all' Eldorado | Ecco chi c' era le foto

La serata Balkan Love si è svolta all'Eldorado, attirando appassionati di musica dei Balcani e dell'Est Europa. Durante l'evento, sono state scattate numerose foto che mostrano il pubblico presente e l’atmosfera vivace. L’appuntamento ha visto partecipanti provenienti da diverse zone, tutti riuniti per ascoltare i ritmi e le melodie tradizionali. La serata ha offerto momenti di intrattenimento e divertimento per gli appassionati del genere musicale.