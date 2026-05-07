Pieve Cusignano terza edizione del Tractorandom | Ecco chi c' era le foto

A Pieve Cusignano si è svolta la terza edizione del Tractorandom, il trattoraduno organizzato dalla Contea. Durante l’evento, numerosi trattori sono stati presenti in corteo, attirando l’attenzione di partecipanti e spettatori. Sono state scattate molte foto che documentano la manifestazione e la partecipazione di diversi appassionati. L’evento ha coinvolto persone di varie età, tutte riunite intorno ai mezzi agricoli.

Tanti erano i trattori in corteo a Pieve Cusignano per la terza edizione del Tractorandom, il trattoraduno della Contea. Quest'anno l'aperitivo in vigna ha fatto assaporare non solo i prodotti locali ma anche un po' delle panoramiche colline di Fidenza. Al rientro in paese tutti a pranzo con.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Ha un malore mentre conduce un trattore a Pieve di Cusignano: muore 78enneSi trovava su un trattore, nella zona delle colline intorno ai Pieve di Cusignano a Fidenza quando all'improvviso è stato colto da un malore ed è... Ha un malore mentre passeggia sulle colline di Pieve Cusignano: muore 78enneStava passeggiando sulle colline di Pieve di Cusignano a Fidenza quando all'improvviso è stato colto da un malore ed è morto.