Ferrovia Battipaglia-Potenza | entro giugno i treni saranno più veloci

Entro giugno, i collegamenti ferroviari tra Battipaglia e Potenza subiranno un potenziamento che garantirà treni più veloci. Questa modifica interesserà anche i tempi di percorrenza tra Napoli e Taranto, rendendo i viaggi più rapidi rispetto al passato. L’investimento di 128 milioni di euro previsto per l’opera è destinato a migliorare i servizi e potrebbe avere ripercussioni sull’economia locale.

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? Punti chiave Come cambieranno i tempi di viaggio tra Napoli e Taranto?. Quanto inciderà l'investimento da 128 milioni sul PIL locale?. Perché l'Alta Velocità potrebbe ridurre l'isolamento della Basilicata?. Cosa cambierà concretamente per l'accessibilità delle stazioni ferroviarie?.? In Breve Investimento di 128 milioni di euro tramite fondi PNRR per i lavori.. Recupero di venti minuti di viaggio sulla tratta Napoli-Taranto.. Studio Federico II: l'Alta Velocità può aumentare il PIL del 10%.. Angelo Casorelli della Filca Cisl Basilicata conferma il rispetto dei tempi.. Entro il prossimo giugno gli interventi di potenziamento sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza saranno completati, secondo quanto comunicato da Aldo Isi, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per accelerare la direttrice Salerno-Taranto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrovia Battipaglia-Potenza: entro giugno i treni saranno più veloci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviManutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026. Trenitalia, stop treni sulla Battipaglia–Potenza–TarantoLe modifiche Trenitalia Battipaglia Potenza Taranto entreranno in vigore dal 1° marzo al 30 giugno 2026. Si parla di: Ferrovia Battipaglia-Potenza, entro giugno la fine dei lavori. Ferrovia Battipaglia-Potenza, entro giugno la fine dei lavoriSi concluderanno regolarmente nei tempi previsti, e cioè entro giugno, i cantieri in corso per la velocizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza chiusa dallo scorso primo marzo. rainews.it Battipaglia, potenziata linea ferroviaria per Potenza: «Investimento strategico»Completati, nei tempi previsti dal cronoprogramma, i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza. Si tratta di un intervento strategico per il miglioramento ... ilmattino.it