A partire dal primo marzo e fino al 30 giugno 2026, Trenitalia ha annunciato la sospensione dei servizi ferroviari sulla tratta tra Battipaglia, Potenza e Taranto. La decisione riguarda tutte le corse programmate sulla linea in questo periodo. La modifica interessa i viaggiatori che normalmente utilizzano questa tratta, con i treni che non circoleranno per oltre tre anni.

Le modifiche Trenitalia Battipaglia Potenza Taranto entreranno in vigore dal 1° marzo al 30 giugno 2026. I provvedimenti si rendono necessari per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea. Durante il periodo di intervento, la coppia di Frecciarossa TorinoMilano–Salerno–Taranto sarà limitata alla stazione di Salerno. Il Frecciarossa 9547 Milano-Taranto sarà limitato a Salerno anche il 28 febbraio. Sulla tratta Salerno–Potenza–Matera saranno attivati collegamenti FrecciaLink acquistabili esclusivamente in combinazione con Frecciarossa. I treni Intercity 700 e 701 della relazione Roma Termini–Potenza–Taranto saranno cancellati e sostituiti con bus tra Battipaglia e Taranto. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Trenitalia, stop treni sulla Battipaglia–Potenza–Taranto

Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviManutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026.

Stop ai treni sulla linea Bari-Taranto, già i primi disagi per i pendolari: «Bus in ritardo»Da oggi al 28 febbraio sono sospesi i treni regionali sulla tratta Bari-Taranto e ci sono stati già i primi disagi con i bus sostitutivi in ritardo...

Temi più discussi: Treni, dal 5 all'8 marzo lavori a Bari centrale: stop a Frecce e Regionali. Ecco la mappa dei disagi; Oggi scatta lo sciopero dei treni, stop di 24 ore tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio: info e orari; Tornano i treni Freccia nei collegamenti Puglia-Roma, due Intercity per la linea Bari-Napoli; Trasporti, nuovo stop: da domani niente treni da Aosta a Chivasso.

Linea Taranto–Potenza–Battipaglia: stop ai treni dal 1° marzo al 30 giugno per lavori. Attivati servizi bus sostitutiviPOTENZA - Circolazione ferroviaria modificata sulla linea Taranto–Potenza–Battipaglia dal 1° marzo al 30 giugno 2026 per consentire interventi di manutenzi ... ivl24.it

Treni a rischio per 24 ore: sciopero 27-28 febbraio, cosa sapere prima di partireSciopero treni 27-28 febbraio: stop dalle 21, fasce di garanzia e corse assicurate. Tutto quello che c’è da sapere prima di partire ... adnkronos.com

TRENITALIA: DALL’1 MARZO AL 30 GIUGNO 2026 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA TARANTO-POTENZA-BATTIPAGLIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA - facebook.com facebook