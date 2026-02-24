Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza | stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno previsti bus sostitutivi

L'intervento di manutenzione programmata ha causato la sospensione della circolazione tra Battipaglia e Potenza dal 1° marzo al 13 giugno, influendo sui viaggi di molti pendolari. Durante questo periodo, i treni non circoleranno tra le due stazioni e saranno disponibili autobus sostitutivi per tutta la durata dei lavori. La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza della linea. I viaggiatori devono pianificare con anticipo i propri spostamenti.

BATTIPAGLIA POTENZA – Disagi in vista per pendolari e viaggiatori: da sabato 1° marzo e fino a sabato 13 giugno 2026 la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Battipaglia e Potenza per un intervento di manutenzione programmata. Cosa cambia per i collegamenti. Nel periodo dei lavori, diversi collegamenti subiranno limitazioni di percorso e rimodulazioni. Le modifiche interessano in particolare alcune relazioni che servono l’asse Campania–Basilicata, con effetti anche su tratte a lunga percorrenza che transitano nell’area. Bus sostitutivi e informazioni utili. Per garantire la continuità del servizio sono previste corse con bus nelle tratte interessate dall’interruzione. 🔗 Leggi su Zon.it

Lavori sulla linea FL1 Roma–Orte, bus sostitutivi e modifiche ai treni fino al 1° marzoDal 9 gennaio al 1° marzo 2026, sulla linea FL1 Roma–Orte e le tratte sostitutive, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione tra Poggio Mirteto e Fara Sabina, comprendenti rinnovo e risanamento della massicciata.

Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutiviA partire dal 26 gennaio e fino al 28 febbraio, sono programmati i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sabotaggi sull'Alta Velocità, sabato di passione per i treni. Ecco cosa è successo; Manutenzione strade provinciali: lavori in corso a Battipaglia; Treni, dal 1 marzo torna il Bari-Napoli. Ma non arriverà in Salento; Battipaglia. La denuncia di Provenza: La sindaca non ha i numeri, errore di calcolo sulla surroga.

Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviBATTIPAGLIA / POTENZA – Disagi in vista per pendolari e viaggiatori: da sabato 1° marzo e fino a sabato 13 giugno 2026 la circolazione ferroviaria sarà ... zon.it

Fs, completati i lavori programmati sulla Battipaglia-PotenzaCome da cronoprogramma, sono terminati gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali ... ansa.it

*Linea FFSS Battipaglia-Potenza-Taranto interrotta* Disagi alla circolazione ferroviaria in vista, fino a giugno, per i pendolari e i viaggiatori Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #disagi #eseiprotagonista #Battipaglia #ferrovia #interruzione #pendol - facebook.com facebook