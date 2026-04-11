Il consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 9 aprile, un provvedimento che esercita i poteri speciali denominati Golden Power su Pirelli. La misura resterà in vigore finché il socio cinese detiene una quota superiore al 9,99%. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo l’approvazione, confermando l’attuazione delle misure di controllo ritenute necessarie.

Pirelli ha ricevuto comunicazione del provvedimento, approvato il 9 aprile con cui il consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali Golden Power. Le nuove prescrizioni saranno in vigore finché Marco Polo, la società attraverso cui Cnrc-Sinochem ha il 34,1% di Pirelli, deterrà una quota superiore al 9,99 per cento. Come emerso alla vigilia Marco Polo potrà esprimere al massimo 3 consiglieri che non potranno concorrere alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato né presiedere comitati. Eventuali trasferimenti di azioni dei cinesi non potranno avvenire in favore di soggetti collegati, controllati o controllanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pirelli, golden power in vigore finché socio cinese avrà più del 9,99%

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