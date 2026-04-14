Golden Power su Pirelli il socio cinese minaccia azioni legali | Misure discriminatorie

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto Golden Power che modifica le regole di governance del gruppo. Questa decisione ha suscitato reazioni immediate da parte del socio cinese, che ha dichiarato la intenzione di intraprendere azioni legali. La disputa riguarda le misure adottate, ritenute discriminatorie, che hanno portato alla presa di posizione del socio coinvolto. La situazione si concentra quindi sulla tensione tra le autorità italiane e il partner cinese.

Con il nuovo decreto Golden Power su Pirelli il Consiglio dei Ministri ha ridisegnato radicalmente gli equilibri di governance del gruppo, una misura che non ha soddisfatto minimamente i soci cinesi che hanno deciso di minacciare azioni legali. Il provvedimento infatti limita drasticamente il peso del primo azionista, China National Tire and Rubber Corp (CNRC), controllata di Sinochem con il 34,1% del capitale. Tali prescrizioni resteranno in vigore finché Marco Polo International Italy, il veicolo attraverso cui i cinesi detengono la quota, manterrà una partecipazione superiore al 9,99%: un segnale esplicito che Palazzo Chigi vuole spingere Sinochem a ridurre la quota sotto tale soglia.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Golden Power su Pirelli, il socio cinese minaccia azioni legali: “Misure discriminatorie” Pirelli, golden power in vigore finché socio cinese avrà più del 9,99%Pirelli ha ricevuto comunicazione del provvedimento, approvato il 9 aprile con cui il consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali Golden... Il governo ha esercitato di nuovo il “golden power” su PirelliIn generale serve a condizionare o bloccare operazioni societarie in settori delicati: in questo caso l'obiettivo è limitare il socio cinese Sinochem... Socio cinese Cnrc, 'il Golden Power su Pirelli è discriminatorio'. La Marco Polo International valuta azioni legali #ANSA x.com Il governo Meloni ha deciso di proteggere l’asset strategico del colosso nazionale degli pneumatici, di fatto sterilizzando la partecipazione dell’azionista cinese. Con un decreto del Presidente del Consiglio che attiva il Golden Power, l’esecutivo ha disposto e - facebook.com facebook