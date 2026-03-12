La sindaca di Genova ha espresso solidarietà ai giornalisti de Il Secolo XIX e ha commentato la vicenda che coinvolge il presunto dossieraggio del presidente della Regione nei loro confronti. La vicenda riguarda un episodio ritenuto grave e ha suscitato reazioni nel mondo politico e giornalistico. La discussione si concentra sull’episodio specifico e sulle persone coinvolte.

Silvia Salis, sindaca di Genova, commenta il presunto dossieraggio del presidente della Regione, Bucci, ai danni dei giornalisti de Il Secolo XIX. La sindaca esprime solidarietà e si dice contrariata per la vicenda Questa mattina Genova ha ospitato la presentazione di un innovativo progetto di inclusione sociale fondato sui valori formativi dello sport e della cultura. All’evento era presente anche la sindaca Silvia Salis che, a margine dell’iniziativa, ha commentato la vicenda che negli ultimi giorni ha scosso la politica ligure: il presunto dossieraggio ai danni dei giornalisti de Il Secolo XIX. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ma la vicenda nasce nell’ambito del presunto monitoraggio degli articoli dei giornalisti del quotidiano genovese da parte dello staff di Bucci durante la campagna elettorale per le comunali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Genova, Salis sui dossieraggi Bucci-Secolo XIX: ‘Vicenda che infanga la politica, piena solidarietà ai giornalisti’

Articoli correlati

Secolo XIX: Salis, "Dossieraggio infanga la politica, solidarietà ai giornalisti"La sindaca di Genova, Silvia Salis, interviene con fermezza sulla vicenda del presunto dossier elaborato dal presidente della Regione Marco Bucci e...

Genova, il caso dei presunti dossier sui giornalisti del Secolo XIX: Bucci e il suo staff nel mirino della ProcuraA Genova la Procura apre un fascicolo dopo l'esposto del direttore del Secolo XIX su presunti report redatti dallo staff del presidente della Regione...

Contenuti utili per approfondire Genova Salis sui dossieraggi Bucci...

Temi più discussi: Scontro sui presunti dossier in Liguria, aperto fascicolo in Procura: per Bucci un grande equivoco; Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, accuse a Bucci e portavoce: la procura apre un'inchiesta; La procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento formalmente a carico di ignoti, sulla vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha parlato in una conferenza stampa ind; Dossier contro Il Secolo XIX, bufera sullo staff del governatore Bucci. Procura apre fascicolo.

Salis: Pressioni di Bucci al Secolo XIX? Cosa lo fa sentire in diritto di incidere sulla linea di un giornale?Cosa porta un presidente di Regione a mandare dei vademecum all’editore di un giornale? Cosa lo fa sentire in diritto di incidere sulla linea di un giornale durante una campagna elettorale e anche do ... ilfattoquotidiano.it

Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, accuse a Bucci e portavoce: la procura apre un'inchiestaIl portavoce del presidente della Regione Liguria avrebbe redatto più volte e in modo sistematico documenti inviati all’editore del quotidiano per contestare la linea editoriale del giornale ... genovatoday.it

Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, Bucci: "Smentisco il messaggio che Brambilla mi attribuirebbe e che avrei mandato all’editore" x.com

Scoppia il caso in Liguria dopo la diffusione di un presunto dossier realizzato dallo staff del presidente della Regione Marco Bucci sui giornalisti del quotidiano genovese Il Secolo XIX. Il documento avrebbe analizzato articoli, titoli e spazi dedicati ai candida - facebook.com facebook