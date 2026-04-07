L’epoca felice | Cristina Comencini svela i segreti del libro

Mercoledì 8 aprile alle ore 19:00, Cristina Comencini sarà presente alle Vecchie Segherie Mastrototaro per parlare del suo nuovo libro, L’epoca felice, pubblicato da Feltrinelli. L’autrice introdurrà i temi trattati e condividerà dettagli sul processo di scrittura dell’opera. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Cristina Comencini sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro mercoledì 8 aprile alle ore 19:00 per presentare il suo nuovo libro, L’epoca felice, pubblicato da Feltrinelli. L’evento, che segna l’inizio del programma di aprile, vedrà l’autrice dialogare con Luciana Di Bisceglie, che curerà la moderazione dell’incontro. L’appuntamento si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale che vede le Vecchie Segherie Mastrototaro come un polo d’attrazione per figure di rilievo della letteratura nazionale. La scelta di ospitare l’autrice sottolinea la volontà dello spazio di proporsi come centro di riferimento per il dibattito intellettuale nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’epoca felice: Cristina Comencini svela i segreti del libro Cristina Comencini presenta a Napoli "L'epoca felice"Sabato 7 marzo alle ore 18:00, presso la Feltrinelli di Napoli piazza dei Martiri, la scrittrice e regista Cristina Comencini presenta il suo nuovo... Luca Argentero, Cristina Comencini e Topo Gigio a Splendida CorniceGeppi Cucciari torna questa sera, giovedì 12 febbraio, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che accompagna gli... Temi più discussi: Cristina Comencini è la prima ospite di aprile alle Vecchie Segherie Mastrototaro; San Giovanni Rotondo, Veneziani apre Letteratura e Territorio: riflessioni tra filosofia e politica; Aprile alle Vecchie Segherie Mastrototaro: il programma completo. Cristina Comencini è la prima ospite di aprile alle Vecchie Segherie MastrototaroSarà Cristina Comencini, con il suo nuovo romanzo L'epoca felice (Feltrinelli), ad aprire il calendario di incontri di aprile alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. L'incontro culturale, l ... molfettaviva.it Cristina Comencini e quella foto, L'epoca felice(di Elisabetta Stefanelli) CRISTINA COMENCINI, L'EPOCA FELICE (Feltrinelli, pag. 163, Euro 19,00). C'è una foto a colori, un pochino sbiadita, con quattro ragazzi che serenamente consumano il loro ... ansa.it BISCEGLIE | Cristina Comencini è la prima ospite di aprile alle Vecchie Segherie Mastrototaro - facebook.com facebook