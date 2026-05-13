Fernando Alonso ha dichiarato che nei prossimi mesi prenderà alcune decisioni riguardo al suo futuro in Formula 1, aggiungendo il desiderio che suo figlio possa vederlo competere. Tra pochi mesi, lo spagnolo diventerà il 47° pilota a partecipare a un Gran Premio dopo aver compiuto 45 anni, confermando l’eccezionale longevità della sua carriera nel motorsport.

Il talento non sembra conoscere età, ma anche per Fernando Alonso il tempo continua a scorrere. Tra pochi mesi lo spagnolo entrerà in un club ristretto, diventando il 47° pilota della storia della F1 a correre un Gran Premio a 45 anni compiuti. Un traguardo prestigioso che, però, arriva in una delle stagioni più complicate della sua carriera recente. La realtà dell’ Aston Martin è infatti ben diversa dalle aspettative che avevano accompagnato il progetto tecnico affidato anche alla supervisione di Adrian Newey. La monoposto inglese fatica praticamente ovunque e il team di Silverstone, indicato alla vigilia come possibile outsider di lusso, si è invece trasformato nella grande delusione del Mondiale 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fernando Alonso: “Prenderò nei prossimi mesi delle decisioni, vorrei che mio figlio mi vedesse competere”

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