Il pilota spagnolo Fernando Alonso è diventato padre per la prima volta. La notizia è stata resa nota dopo che Alonso si è presentato in ritardo al Gran Premio del Giappone a Suzuka, un ritardo che ha inizialmente destato curiosità tra i presenti. La motivazione ufficiale fornita per il ritardo è stata legata a questioni personali. Non sono stati diffusi dettagli sul nome del bambino o altre informazioni sulla nascita.

Il pilota spagnolo Fernando Alonso è diventato padre per la prima volta. La notizia è emersa dopo il leggero ritardo con cui il due volte campione del mondo si è presentato al Gran Premio del Giappone a Suzuka, inizialmente giustificato con "motivi personali".Il bambino è nato mercoledì 25 marzo. A rivelare nome e sesso del neonato è stata la giornalista Pilar Vidal: "È un maschietto e si chiama Fernando", ha dichiarato, aggiungendo che sia la mamma che il piccolo stanno bene.Il neonato, già ribattezzato "Fernando Jr.", porta così un nome dal forte valore simbolico.Tornato regolarmente in pista a Suzuka, Alonso ha commentato con emozione questo nuovo capitolo della sua vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fernando Alonso diventa papà? Clamoroso: come ha chiamato suo figlio

Articoli correlati

Leggi anche: Fernando Alonso salta il media day del GP giapponese dopo la nascita del primo figlio.

Una selezione di notizie su Fernando Alonso

Temi più discussi: Fernando Alonso diventa papà e non andrà subito in pista in Giappone; Alonso diventa papà, arriverà a Suzuka venerdì; Fernando Alonso diventa papà (e fa tardi al Gp di Suzuka). Chi è Melissa Jimenez, la giornalista che darà alla luce il primo figlio del...; 21 anni dopo Suzuka 2005, Alonso diventa papà.

Fernando Alonso papà a 44 anni: blindata la privacy del bebèIl pilota ex Ferrari, ora Aston Martin festeggia l'arrivo del primo figlio blindando la sua privacy e quella di tutta la famiglia ... today.it

Alonso diventa papà, arriverà a Suzuka venerdìAlonso arriverà in ritardo a Suzuka per godersi il più possibile la nascita del figlio portato in grembo dalla compagna Melissa Jimenez ... formulapassion.it

Il pilota spagnolo Fernando #Alonso è diventato padre per la prima volta. La notizia è emersa dopo il leggero ritardo con cui il due volte campione del mondo si è presentato al Gran Premio del Giappone a Suzuka, inizialmente giustificato con "motivi personali - facebook.com facebook

#F1 || QUALI • Clasificación Final ANTONELLI 1:28.778 Russell +0.298 Piastri +0.354 9- Gabriel BORTOLETO 15- Franco COLAPINTO 16- Carlos SAINZ 19- Sergio PÉREZ 21- Fernando ALONSO #JapaneseGP x.com