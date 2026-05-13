Femminismo fortemente sconsigliato | a Milano un convegno su censura Gpa e nonviolenza
A Milano si è svolto un convegno dedicato a temi come censura, gestazione per altri e nonviolenza, organizzato dalla Rete Dichiariamo. L’evento ha visto la partecipazione di attivisti e studiosi che hanno discusso delle restrizioni sulla libertà di espressione e delle questioni legate alla procreazione assistita. La discussione si è concentrata sulla necessità di promuovere un ambiente di confronto aperto e libero su queste tematiche.
L’urgenza di creare uno spazio di libero confronto femminista: ecco perché la Rete Dichiariamo, che riunisce singole femministe di generazioni diverse con gruppi e associazioni locali e nazionali, chiama a due giornate di confronto, a Milano, il 16 e 17 maggio prossimi, su temi difficili, controversi e attuali. L’incontro milanese, che si chiama Femminismo fortemente sconsigliato, ma necessario, nasce dal bisogno di creare uno spazio femminista aperto, uno spazio che manca da molto tempo in Italia: un tempo di censure anche dentro il femminismo stesso, come accaduto di recente a Bologna, ultimo in ordine di tempo, dove la presentazione del libro delle filosofe Cavarero e Guaraldo, Donna si nasce, è stata cancellata dietro pressioni di Nonunadimeno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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