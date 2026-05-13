Femminismo fortemente sconsigliato | a Milano un convegno su censura Gpa e nonviolenza

A Milano si è svolto un convegno dedicato a temi come censura, gestazione per altri e nonviolenza, organizzato dalla Rete Dichiariamo. L’evento ha visto la partecipazione di attivisti e studiosi che hanno discusso delle restrizioni sulla libertà di espressione e delle questioni legate alla procreazione assistita. La discussione si è concentrata sulla necessità di promuovere un ambiente di confronto aperto e libero su queste tematiche.

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