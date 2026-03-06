La piaga dei maschi che gridano alla censura del femminismo ma poi stanno dappertutto | il caso Caffo
Leonardo Caffo si fa largo nei programmi televisivi e sui media, parlando di censura e difendendo la propria posizione. Nel frattempo, la donna che lo ha accusato di molestie rimane ai margini dell’attenzione pubblica, senza spazio nelle trasmissioni principali. La sua presenza nelle serate e negli spazi mediatici è significativa, mentre la sua voce appare spesso più silenziosa rispetto a quella di Caffo.
Leonardo Caffo grida alla censura, ma intanto occupa prime serate e spazi mediatici per raccontare una versione dei fatti autoassolutoria, mentre la voce della donna che lo ha denunciato resta a lungo ai margini. Il problema non è solo lui, ma i media che continuano a offrirgli un palcoscenico, contribuendo a normalizzare narrazioni tossiche sulla violenza di genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il lancio dei pupazzi è la mania dei Giochi, ma poi che fine fanno? I segreti del Teddy Bear Toss
Mai più coltelli in classe, il “modello Valditara” parte da La Spezia, ma i soliti noti gridano alla repressioneA due settimane dal sangue che ha macchiato le aule dell’istituto “Einaudi-Chiodo”, la risposta dello Stato non si è fatta attendere: metal detector...