La piaga dei maschi che gridano alla censura del femminismo ma poi stanno dappertutto | il caso Caffo

Leonardo Caffo si fa largo nei programmi televisivi e sui media, parlando di censura e difendendo la propria posizione. Nel frattempo, la donna che lo ha accusato di molestie rimane ai margini dell’attenzione pubblica, senza spazio nelle trasmissioni principali. La sua presenza nelle serate e negli spazi mediatici è significativa, mentre la sua voce appare spesso più silenziosa rispetto a quella di Caffo.