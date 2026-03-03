Kiss & Conquer | Lia Moss accende Milano per uno speciale Women’s Day tra femminismo e pop elettronico

Milano si appresta a vivere una serata speciale dedicata al Women’s Day, con il concerto di Lia Moss. La cantante britannica porta sul palco un mix di femminismo e musica elettronica, attirando un pubblico vario e appassionato. L’evento si svolge in un locale della città, dove le luci e la musica si mescolano creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Milano si prepara a una notte potente, simbolica, necessaria. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Lia Moss arriva al Rock’n’Roll Milano con uno speciale evento dal titolo “Kiss & Conquer”, tappa del “Kiss, Kiss, Kill Kill! Tour 202526” in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:30 (Via Bruschetti, 11). Non un semplice concerto, ma un live pensato come esperienza totale: musica, estetica e narrazione si intrecciano in un racconto scenico intenso, quasi cinematografico. E proprio la data dell’8 marzo amplifica il significato dell’appuntamento, trasformandolo in una celebrazione collettiva, un manifesto di identità e uno spazio condiviso di energia femminile. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

