Fedriga è il presidente di Regione più gradito Schifani ultimo Occhiuto sale sul podio | Attestato di stima dei calabresi

In Italia, tra i presidenti di Regione, quelli del Nord guidano la classifica di gradimento. Il presidente regionale più apprezzato è della Lega, mentre il suo collega del Sud, sempre di partito, si colloca all'ultimo posto. Recentemente, il presidente calabrese ha ricevuto un attestato di stima dai cittadini locali. Il presidente della Regione più popolare è quello del Nord, mentre quello del Sud si trova in fondo alla graduatoria.

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Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg all’ANSA. Occhiuto sul podio con il 53% Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. Schifani ultimo con il...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fedriga è il presidente di Regione più gradito, Schifani ultimo. Occhiuto sale sul podio: “Attestato di stima dei calabresi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fedriga è il presidente di Regione più gradito. Occhiuto sul podio con il 53%, Schifani ultimo con il 25%Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione . Fedriga è il governatore più gradito, Fico al quinto postoTempo di lettura: 2 minutiSono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Temi più discussi: Ricerca e innovazione, Regioni e Province autonome lanciano una ‘piattaforma comune’ per rafforzare il ruolo strategico dei territori a livello nazionale ed europeo; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito: tre governatori del Sud tra i primi cinque; Mattarella: dall'esempio del Friuli, una lezione per il presente. Più forte del logorio del potere: Fedriga è il numero uno dei governator d’ItaliaIl presidente del Friuli Venezia Giulia guida la classifica nazionale Swg per Ansa con il 65 per cento di gradimento. Dopo otto anni alla guida della Regione, il consenso continua ancora a crescere ... udinetoday.it Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito. Tre del Sud tra i primi cinqueSono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un ... tg24.sky.it