AGI - La Costituzione resta invariata. Gli italiani con più di 15,084 milioni di voti (53,23%) fanno prevalere il NO alla riforma costituzionale della giustizia, approvata con doppia lettura in Parlamento dal centrodestra. I dati non sono definitivi, perché resta da scrutinare una sola sezione a Sassari. L' affluenza in Italia è stata del 58,93%, ma solo del 28,53% tra gli italiani all'estero. Complessivamente l' affluenza è stata del 55,70%. Referendum: i risultati regione per regione . In Italia il NO vince dappertutto tranne in Veneto (il SÌ ha il 58,41%), in Friuli Venezia Giulia (54,47% di SÌ ) e in Lombardia (il SÌ ha il 53,56%). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum: vince il NO con il 53,23%. I risultati regione per regione

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