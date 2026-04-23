Il governatore della regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato la perdita di un generale dei Carabinieri, già comandante interregionale “Vittorio Veneto”. La notizia della scomparsa di questa figura militare ha suscitato reazioni di cordoglio da parte delle autorità locali. La sua morte è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul decesso. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle circostanze della scomparsa.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del generale Maurizio Stefanizzi, già Comandante interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”. In una dichiarazione, Fedriga ha ricordato Stefanizzi come “un grande servitore dello Stato e un uomo di straordinaria umanità”, sottolineando come il generale avesse lasciato il servizio attivo solo da poco tempo. Il presidente della Regione ha quindi rivolto, a nome dell’intera comunità del Friuli Venezia Giulia, le più sentite condoglianze alla famiglia del generale, ai suoi cari e a tutti gli uomini e le donne dell’ Arma dei Carabinieri.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Muore il generale Maurizio Stefanizzi, il cordoglio del governatore Fedriga

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