Questo Como è sempre più magico | ne rifila 3 anche al Lecce e vola al quinto posto

Il Como di Fabregas ha vinto 3-0 contro il Lecce, consolidando il quinto posto in classifica. La squadra lombarda ha segnato un gol nel primo tempo e ha gestito bene il vantaggio nel secondo, con diverse occasioni per aumentare il punteggio. La partita si è svolta senza particolari scontri e con continui tentativi offensivi da entrambe le parti.

Gran partita del Como di Fabregas, che forte del vantaggio dei primi 45' di gioco, nel secondo tempo amministra il vantaggio senza affanno, sfiorando il poker più volte. Con il 3 a 1 sul Lecce, il Como vola al quinto posto con 48 punti, Juve provvisoriamente scavalcata.