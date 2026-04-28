Primo maggio | tre località liguri nella top 30 I prezzi delle città più cercate

Il primo maggio 2026 cade di venerdì, creando l’opportunità per un fine settimana lungo che invita a pianificare viaggi verso diverse destinazioni, sia in Italia che all’estero. Tra le località più ricercate, tre città liguri si sono posizionate nella top 30 delle mete preferite, secondo le statistiche sui prezzi e le ricerche online. Questi dati mostrano quali destinazioni sono state più popolari tra i viaggiatori in vista del ponte del Primo maggio.

Il primo maggio 2026 cade di venerdì, offrendo agli italiani l’occasione per un fine settimana lungo di viaggio verso mete nazionali ed estere. Secondo i dati raccolti dal portale Holidu, la preferenza per le destinazioni interne è netta: 25 località sulle 30 più ricercate si trovano in Italia.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate San Valentino, il Trentino fa innamorare l’Italia: quattro località nella top 30 delle mete più cercateMadonna di Campiglio sfiora il podio nazionale, bene anche Andalo, Canazei e Ortisei. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Primo maggio: tre località liguri nella top 30. I prezzi delle città più cercate. Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverileAvete già deciso cosa fare durante il ponte del 1° Maggio? Se volete concedervi una mini vacanza, ecco le mete da segnarsi ... grazia.it PRIMO MAGGIO Ponte del Primo Maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d’affari da 3,8 miliardiSaranno 7,4 milioni gli italiani in partenza per il ponte del Primo Maggio, generando circa 22 milioni di pernottamenti e un giro d’affari complessivo stimato in 3,8 miliardi di euro. È quanto emerge ... statoquotidiano.it Un idea per il ponte del Primo Maggio No, non siamo alle Maldive… siamo alle Mole di Narni! Il Parco delle Mole di Narni è aperto per il PRIMO MAGGIO ALLA GRIGLIA Per tutto il weekend 1-2-3 maggio con la formula BBQ per un intera giorna - facebook.com facebook Calenda, le pulizie al Senato e il decreto Primo maggio x.com