Federico Salvagni un sit-in davanti al tribunale nel giorno del processo a Gioacchino Sacco
Oggi si è svolto un sit-in davanti al tribunale durante il processo contro un uomo accusato di aver ucciso un giovane con estrema violenza. Un rappresentante della famiglia ha dichiarato che il figlio è stato assassinato senza rispetto delle leggi e delle norme morali. La manifestazione ha coinvolto persone che chiedevano giustizia per la vittima, mentre si attendeva l’inizio dell’udienza.
“Mio figlio ucciso con estrema ferocia da Gioacchino Sacco, senza rispetto di nessuna norma morale e penale”. Sono le parole del padre di Federico Salvagni, il ragazzo morto a 16 anni, la notte dello scorso 15 agosto a Terracina, dopo essere stato travolto da un'auto che è poi fuggita senza.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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