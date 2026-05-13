Federico Salvagni un sit-in davanti al tribunale nel giorno del processo a Gioacchino Sacco

Oggi si è svolto un sit-in davanti al tribunale durante il processo contro un uomo accusato di aver ucciso un giovane con estrema violenza. Un rappresentante della famiglia ha dichiarato che il figlio è stato assassinato senza rispetto delle leggi e delle norme morali. La manifestazione ha coinvolto persone che chiedevano giustizia per la vittima, mentre si attendeva l’inizio dell’udienza.

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