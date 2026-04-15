Nelle carte del processo Hydra il caso del boss scomparso nel 2020 | Gioacchino Amico se l'è venduto

Nelle carte del procedimento Hydra, si fa riferimento alla scomparsa di un esponente di spicco di un clan mafioso nel febbraio 2020, descrivendola come una possibile

Nell'inchiesta Hydra della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano viene contestato al "Sistema mafioso lombardo" anche un sospetto caso di lupara bianca: si tratta della scomparsa di Gaetano Cantarella, tra gli esponenti di spicco del clan Mazzei di cosa nostra, avvenuta il 3 febbraio 2020.🔗 Leggi su Fanpage.it

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