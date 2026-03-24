Processo a Stefano Giella | al via davanti al Tribunale di Avellino

Oggi si è aperto il procedimento giudiziario nei confronti di un giovane di vent'anni, residente in un comune della provincia di Avellino. Il processo si svolge presso il tribunale locale e il giudice che presiede è il dottor Pierpaolo Calabrese. Il giovane è rappresentato dall'avvocato Rolando Iorio.

Davanti al tribunale di Avellino, presieduto dal giudice Pierpaolo Calabrese, ha preso avvio stamattina il processo a carico di Stefano Giella, ventenne di Aiello del Sabato, assistito dall'avvocato Rolando Iorio. Le accuse a suo carico riguardano un arco di tempo compreso tra ottobre e novembre 2024 e si concentrano tutte nel comune di Solofra. Giella risponde di tre episodi di incendio, avvenuti il 20 ottobre, il 22 ottobre e il 22 novembre 2024. A questi si aggiunge il danneggiamento, mediante bomba carta, di un centro scommesse sportive, episodio datato 23 novembre 2024 a Solofra. Contestualmente gli viene contestata la detenzione dell'ordigno utilizzato in quell'occasione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Avellino, al via il processo sulle Regionali 2020 e Pratola Serra: a ottobre davanti al giudice MatarazzoLa Procura di Napoli contesta, a vario titolo, reati che spaziano dalla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio alla turbata libertà degli... Processo sulle Regionali 2020 a Avellino: Pratola Serra si prepara davanti al giudice MatarazzoVenerdì 6 febbraio 2026, nel cuore dell’Aversa, in una sala di tribunale a Avellino, il processo sulle elezioni regionali del 2020 prende il via con... Aggiornamenti e notizie su Stefano Giella Argomenti discussi: Mercogliano, tentata rapina alla gioielleria Gioie: al via il processo ordinario. Solofra, tre incendi e danni al centro scommesse: al via il processo per GiellaIl 40enne è accusato di danneggiamento, detenzione di materiale esplodente e incendio ... msn.com A processo i due basisti del colpo fallito alla gioielleria Gioia di MercoglianoGiudizio immediato per i sei responsabili della tentata rapina alla gioielleria Gioia di Mercogliano. Per Francesco Carlo Liotti e Stefano Giella, i due irpini raggiunti dalle ordinanze di misura ... ilmattino.it