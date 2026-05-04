L'Università Federico II di Monte Sant'Angelo cambia | marciapiedi larghi 6 metri in via Cinthia e nuovo parco

Sono iniziati i lavori di riqualificazione presso l'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. Verranno rifatti gli ingressi dell'ateneo, con la creazione di un nuovo parco dotato di tavolini. Inoltre, i marciapiedi di via Cinthia verranno allargati, raggiungendo una larghezza di circa sei metri. Le opere sono volte a migliorare l'accessibilità e gli spazi pubblici dell'area universitaria.