L'Università Federico II di Monte Sant'Angelo cambia | marciapiedi larghi 6 metri in via Cinthia e nuovo parco
Sono iniziati i lavori di riqualificazione presso l'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. Verranno rifatti gli ingressi dell'ateneo, con la creazione di un nuovo parco dotato di tavolini. Inoltre, i marciapiedi di via Cinthia verranno allargati, raggiungendo una larghezza di circa sei metri. Le opere sono volte a migliorare l'accessibilità e gli spazi pubblici dell'area universitaria.
Partono i lavori per rifare gli ingressi dell'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. Ci saranno un nuovo parco con tavolini e i marciapiedi di via Cinthia saranno allargati. Lavori per tre mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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