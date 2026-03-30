In Romagna, il settore sociale genera una produzione di 347 milioni di euro e impiega più di 5.500 lavoratori. Si tratta di un comparto in crescita che coinvolge la vita quotidiana di persone di ogni età, intervenendo su problematiche condivise e di rilievo pubblico. I dati evidenziano un settore in espansione, con un ruolo sempre più presente nel territorio.

Assemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale qualificato “Un settore in evoluzione, che entra nella vita quotidiana delle persone di tutte le età, per risolvere problemi che riguardano tutti”. Così viene descritto da Legacoop Romagna il sistema di cooperative sociali, che si sono riunite questa mattina in assemblea a Faenza, nella sede di Zerocerchio. Quarantacinque le cooperative associate nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il 7% del totale dell’Emilia-Romagna: 26 offrono servizi socio-educativi (“di tipo A”, nel linguaggio legislativo), 11 sono rivolte all’inclusione lavorativa dei soci (“di tipo B”), le rimanenti 8 sviluppano attività di entrambi i tipi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il motore del sociale in Romagna: 347 milioni di produzione e oltre 5.500 lavoratori

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