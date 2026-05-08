Borse di studio in Emilia-Romagna oltre 160 milioni di euro per 29mila studenti | a Parma oltre 5.500 beneficiari
In Emilia-Romagna, sono state assegnate più di 160 milioni di euro per borse di studio e servizi destinati agli studenti universitari, coinvolgendo circa 29.000 beneficiari. A Parma, oltre 5.500 studenti hanno ricevuto supporto, mentre sono disponibili 4.000 posti letto presso le strutture regionali. Questi fondi sono stati destinati a sostenere le esigenze degli studenti nelle diverse università della regione.
Oltre 160 milioni per borse di studio e servizi alle studentesse e agli studenti degli Atenei emiliano-romagnoli e 4mila posti letto disponibili. L’Emilia-Romagna investe con decisione sul diritto allo studio e il rafforzamento dell’offerta abitativa universitaria.Grazie a un’azione coordinata.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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