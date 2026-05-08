Borse di studio in Emilia-Romagna oltre 160 milioni di euro per 29mila studenti | a Parma oltre 5.500 beneficiari

In Emilia-Romagna, sono state assegnate più di 160 milioni di euro per borse di studio e servizi destinati agli studenti universitari, coinvolgendo circa 29.000 beneficiari. A Parma, oltre 5.500 studenti hanno ricevuto supporto, mentre sono disponibili 4.000 posti letto presso le strutture regionali. Questi fondi sono stati destinati a sostenere le esigenze degli studenti nelle diverse università della regione.

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Oltre 160 milioni per borse di studio e servizi alle studentesse e agli studenti degli Atenei emiliano-romagnoli e 4mila posti letto disponibili. L’Emilia-Romagna investe con decisione sul diritto allo studio e il rafforzamento dell’offerta abitativa universitaria.Grazie a un’azione coordinata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Borse di studio 2025/26, definiti gli importi in Emilia-Romagna: fino a 250 euro. Coinvolti oltre 22mila studentiLa Regione Emilia-Romagna ha definito gli importi delle borse di studio per l’anno scolastico 20252026. Borse di studio, fondazioni in aiuto: altri 300 mila euro per gli studenti “idonei ma non beneficiari”All’appello del Rettore Giovanni Molari per sostenere i circa 930 studenti “idonei ma non beneficiari” hanno risposto sette fondazioni bancarie con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Approvazione e pubblicazione graduatorie ampliate ed assestate degli assegnatari con scorrimento, a seguito assegnazione e ripartizione risorse PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 - CUP B61I25001010006 e fondi PR FSE + Sicilia 2021–20; SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 2025/2026; Bando Diritto allo Studio 2025/2026 - Borse di studio: tutti gli studenti idonei dichiarati vincitori. Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio04/05/2026 - La Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione ha approvato con Decreto Dirigenziale UOS Istruzione n. 170 del 30/04/2026 (pubblicato sul BURC n. 23 del 04/05/2026), ... regione.campania.it Tutti i concorsi moda del 2026, le borse di studio e le iniziative da conoscere come Rome Fashion Path e la seconda edizione di Fashion Revolution Film FestivalAl via la nuova stagione di contest dedicata ai talenti emergenti della moda: scopri tutte le opportunità che il settore ha da offrire ... vogue.it Il Panathlon Club Rieti consegna le borse di Studio ed i Premi Fair Play Panathliadi x.com Borse di studio: oltre 2.290 le candidature Grande partecipazione all’Avviso Pubblico. L'assessore Cupparo: "“La risposta arrivata dagli studenti lucani e dalle loro famiglie è estremamente positiva. Proprio per questo motivo, la Regione Basilicata si impegnerà - facebook.com facebook