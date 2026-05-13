FC 26 TRIS DI TOTS IN LIGUE 2 | COME SBLOCCARE BENET BENTAYEB E BOAKYE
EA Sports ha pubblicato un nuovo set di Sfide Creazione Rosa dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS della Ligue 2 BKT. In questa occasione, sono stati inseriti tre giocatori: Benet, Bentayeb e Boakye, che rappresentano un’opportunità per chi desidera rafforzare la propria squadra senza spendere troppo. La sfida permette di ottenere questi calciatori attraverso determinati obiettivi nel gioco, offrendo un’occasione di mercato interessante per i giocatori di FIFA 23.
Un’occasione d’oro per chi cerca qualità a basso costo. EA Sports ha rilasciato un set di Sfide Creazione Rosa dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS della Ligue 2 BKT. Con un investimento minimo, puoi aggiungere al tuo club tre carte da 92 OVR estremamente versatili. Ecco tutti i dettagli per non perdere questa opportunità. Il palcoscenico della Ligue 2 regala tre protagonisti che non hanno nulla da invidiare ai colleghi della massima serie. Jessy Benet, Tawfik Bentayeb e Augustine Boakye arrivano con versioni da 92 OVR, offrendo opzioni eccellenti per ogni reparto, dalla difesa all’attacco. Hai solo 7 giorni per completare questo gruppo di sfide.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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