FC 26 TRIS DI TOTS IN LIGUE 2 | COME SBLOCCARE BENET BENTAYEB E BOAKYE

EA Sports ha pubblicato un nuovo set di Sfide Creazione Rosa dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS della Ligue 2 BKT. In questa occasione, sono stati inseriti tre giocatori: Benet, Bentayeb e Boakye, che rappresentano un’opportunità per chi desidera rafforzare la propria squadra senza spendere troppo. La sfida permette di ottenere questi calciatori attraverso determinati obiettivi nel gioco, offrendo un’occasione di mercato interessante per i giocatori di FIFA 23.

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