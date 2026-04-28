FC 26 TRIS DI TALENTI | COME SBLOCCARE KANU BALLARD E JAMES TOTS IN UN COLPO SOLO!

EA Sports ha introdotto una sfida di creazione squadra (SBC) dedicata ai giovani talenti della EFL, offrendo la possibilità di ottenere tre carte speciali TOTS da 92 di valutazione complessiva con due rose. La promozione permette ai giocatori di sbloccare Daniel Kanu, Dom Ballard e Jordan James, tutti riconosciuti come Menzioni d’Onore TOTS. L’evento mira a celebrare e premiare i giovani emergenti nel campionato inglese di seconda divisione.

EA Sports celebra i migliori giovani della EFL con una SBC imperdibile. Con sole due rose, puoi portarti a casa tre carte Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR: Daniel Kanu, Dom Ballard e Jordan James. Ecco perché questo è l’affare della settimana. Mentre i riflettori sono puntati sulla Premier League, il vero valore si nasconde nelle serie minori inglesi. La nuova sfida “EFL YPOTS Winners” è un regalo per chiunque voglia rimpolpare il proprio club con giocatori di alto livello. Con un investimento contenuto, sbloccherai un attacco atomico e una diga a centrocampo, tutti con valutazione 92 OVR. Analisi del “Tris d’Assi”. Daniel Kanu (92 OVR – ST). Il premio finale della SBC.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, TRIS DI TALENTI: COME SBLOCCARE KANU, BALLARD E JAMES TOTS IN UN COLPO SOLO! Notizie correlate FC 26, TRIS DI TOTS DALLA EFL: COME SBLOCCARE VAN EWIJK (97 VEL), LOUZA E AZEEZNon solo Premier League: EA Sports celebra la EFL Championship con un obiettivo “3 in 1” imperdibile. FC 26, IL JOLLY DI GUARDIOLA: COME SBLOCCARE NICO O’REILLY “RIVELAZIONE TOTS”Il Manchester City continua a sfornare talenti e EA Sports celebra Nico O’Reilly con una versione “Rivelazione TOTS” da 92 OVR. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: FC 26, ARRIVA IL RE DI HIGHBURY: L'EVOLUZIONE DA +30 CHE TRASFORMA TUTTI IN THIERRY HENRY; FC 26, TRIS DI TOTS DALLA EFL: COME SBLOCCARE VAN EWIJK (97 VEL), LOUZA E AZEEZ. FC 26, IL JOLLY DI GUARDIOLA: COME SBLOCCARE NICO O’REILLY RIVELAZIONE TOTSIl Manchester City continua a sfornare talenti e EA Sports celebra Nico O'Reilly con una versione Rivelazione TOTS da 92 OVR. Terzino, mezzala o ... imiglioridififa.com FC 26: come trovare i migliori talenti in modalità carriera con lo scoutingSe vi siete appena tuffati nella carriera in EA FC 26, dovete sapere che cercare i migliori talenti è fondamentale per accrescere, in prospettiva, il valore della vostra rosa. Il gioco mette a ... everyeye.it Agrinascente. bbox · Lofi Street. Si chiama TRIS e racconta il Parmigiano Reggiano DOP in tre momenti diversi. Un box degustazione con tre stagionature: 24 mesi, 30 mesi e 36 mesi. Un percorso di gusto che parte dalla dolcezza e arriva all’intensità, pensato - facebook.com facebook COBOLLI COMPLETA IL TRIS ITALIANO La testa di serie numero 10 supera per 6-3 6-2 una delle sorprese del torneo, il qualificato Dani Vallejo! Per Cobolli è la prima volta agli ottavi del Masters di Madrid e assieme a Sinner e Musetti completa un terzett x.com