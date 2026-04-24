In un'azione che coinvolge sia la Premier League che la EFL Championship, EA Sports ha annunciato un'offerta speciale legata ai giocatori. Tra i protagonisti ci sono Van Ewijk, Louza e Azeez, con quest'ultimo che ha raggiunto i 97 di valutazione. La promozione mira a sbloccare questi giocatori attraverso un tris di obiettivi. L'evento si concentra sull'attenzione dedicata alla seconda divisione inglese, oltre alla massima serie.

Non solo Premier League: EA Sports celebra la EFL Championship con un obiettivo “3 in 1” imperdibile. In palio tre Menzioni d’Onore TOTS di altissimo livello, tra cui il terzino più veloce del gioco. Ecco la guida per completarli velocemente. Mentre i riflettori sono puntati sui big di Premier, nel sottobosco della EFL Championship si nascondono tre carte che potrebbero rivoluzionare la vostra squadra. Con l’obiettivo “Sfida EFL”, potrete portarvi a casa Louza (91), Azeez (90) e il fulmine olandese van Ewijk (90). Tre giocatori solidi, facili da ottenere e perfetti per le sfide a tema o come “super-sub”. I Protagonisti: Velocità e Tecnica. Milan van Ewijk (90 OVR – RBRM): La vera star del pacchetto.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, TRIS DI TOTS DALLA EFL: COME SBLOCCARE VAN EWIJK (97 VEL), LOUZA E AZEEZ

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