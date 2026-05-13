EA Sports ha annunciato una nuova evoluzione chiamata “Migrazione a centrocampo”, che permette di trasformare un terzino in un regista. La funzione consente ai giocatori di spostare il ruolo dal lato del campo verso il centro, modificando la posizione in modo più fluido rispetto alle versioni precedenti. Questa novità rappresenta un cambiamento nelle dinamiche di gioco, offrendo nuove possibilità di gestione delle strategie durante le partite.

Dalla fascia al cuore del gioco. EA Sports ha rilasciato una delle Evoluzioni più innovative della stagione: “Migrazione a centrocampo”. Questa sfida permette di catturare l’esplosività di un terzino sinistro e ridefinirla centralmente, sbloccando statistiche da fuoriclasse e nuovi ruoli tattici. Ecco come rivoluzionare il tuo centrocampo. Se hai sempre sognato un centrocampista con la velocità e la spinta di un terzino moderno, questa è l’Evoluzione definitiva. “Migrazione a centrocampo” è progettata per spostare i giocatori dalla posizione di TS a quella di CC, applicando potenziamenti massicci alla visione, al palleggio e alla reattività. Al costo di 50.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “MIGRAZIONE A CENTROCAMPO”: TRASFORMA IL TUO TERZINO IN UN REGISTA

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