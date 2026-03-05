Trento ha ottenuto una vittoria importante nella partita di Champions League contro una squadra di livello internazionale, avvicinandosi così ai quarti di finale. Durante l’incontro, Lavia e Faure si sono distinti con prestazioni di rilievo, contribuendo in modo decisivo alla conquista del risultato. La sfida si è svolta in un momento cruciale della stagione, dopo la sconfitta in una finale di coppa.

I Campioni d’Italia hanno battuto il PGE Projekt Varsavia per 3-2 (25-11; 17-25; 27-25; 19-25; 15-8) nel primo atto del turno di spareggio che promuove ai quarti di finale della massima competizione europea e hanno compiuto un passo verso il passaggio del turno, ma per completare l’opera sarà necessario vincere anche il match di ritorno in programma settimana prossima tra le mura amiche oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. La qualificazione è ancora in bilico, ma intanto i ragazzi di coach Marcelo Mendez hanno reagito alle avversità e possono proiettarsi anche con più ottimismo verso l’inizio dei quarti dei playoff scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trento vince un braccio di ferro imperiale e avvicina i quarti di Champions League: Lavia e Faure show

