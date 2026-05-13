Fatti investire e dividiamo i soldi Perseguita titolare del residence

Per mesi, una donna che gestisce un residence ha subito minacce, insulti e comportamenti aggressivi da parte di un uomo che la perseguitava. L’uomo le avrebbe detto di investire e di dividere i soldi con lui, ma la donna si era rifiutata di partecipare a una presunta truffa assicurativa. La situazione si è protratta nel tempo, causando disagio e tensioni tra le parti.

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