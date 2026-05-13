Fatti investire e dividiamo i soldi Perseguita titolare del residence
Per mesi, una donna che gestisce un residence ha subito minacce, insulti e comportamenti aggressivi da parte di un uomo che la perseguitava. L’uomo le avrebbe detto di investire e di dividere i soldi con lui, ma la donna si era rifiutata di partecipare a una presunta truffa assicurativa. La situazione si è protratta nel tempo, causando disagio e tensioni tra le parti.
Per mesi avrebbe tormentato la titolare del residence dove viveva con minacce, insulti e comportamenti sempre più aggressivi dopo che la donna si era rifiutata di partecipare a una presunta truffa assicurativa. Un 56enne residente a Rimini, difeso dall’avvocato Luca Montebelli, è stato ora condannato ad un anno e quattro mesi al termine del processo con la formula del rito abbreviato. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, tutto sarebbe iniziato quando l’uomo avrebbe chiesto alla titolare della struttura di investirlo con l’auto per poi spartirsi i soldi dell’assicurazione. Davanti al rifiuto della donna, la situazione sarebbe degenerata rapidamente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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