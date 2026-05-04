Aggredisce la titolare di un residence armata di coltello Serena Badia sottoposta a Tso e in coma farmacologico

Domenica pomeriggio a Riccione si è verificato un episodio di violenza quando una donna, in evidente stato di agitazione, ha ferito con un coltello la proprietaria di un residence di viale d'Annunzio. La vittima è stata trasportata in ospedale e sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Attualmente si trova in coma farmacologico, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Pomeriggio di terrore, quello di domenica, a Riccione dove una donna in profondo stato di agitazione ha aggredito con un coltello la titolare di un residence di viale d'Annunzio. L'allarme è scattato intorno alle 17 quando dalla struttura ricettiva è partita la chiamata a carabinieri e 118.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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