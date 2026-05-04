Aggredisce la titolare di un residence armata di coltello sottoposta a Tso e in coma farmacologico

Domenica pomeriggio a Riccione si è verificato un episodio violento in un residence di viale d'Annunzio, quando una donna in stato di agitazione ha aggredito con un coltello la titolare dell’attività. La vittima è stata colpita e successivamente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Attualmente si trova in coma farmacologico, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Pomeriggio di terrore, quello di domenica, a Riccione dove una donna in profondo stato di agitazione ha aggredito con un coltello la titolare di un residence di viale d'Annunzio. L'allarme è scattato intorno alle 17 quando dalla struttura ricettiva è partita la chiamata a carabinieri e 118.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Aggredisce la titolare di un residence armata di coltello, Serena Badia sottoposta a Tso e in coma farmacologicoPomeriggio di terrore, quello di domenica, a Riccione dove una donna in profondo stato di agitazione ha aggredito con un coltello la titolare di un... Leggi anche: Aggredisce il titolare di un negozio, poi spunta un coltello: "Cosa gli impedisce di tornare?" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paga con soldi falsi e picchia il titolare: arrestato 22enne a Campo de’ Fiori; Ha schiaffeggiato la titolare del bar. L’uomo aveva fretta di andare in bagno; Aggredisce la titolare di un residence armata di coltello, Serena Badia sottoposta a Tso e in coma farmacologico; Sora, Ladro aggredisce il titolare di un vivaio: arrestato. Monteforte Irpino, aggredisce il titolare di un’officina: bloccato e arrestato dai CarabinieriMONTEFORTE IRPINO- Aggredisce il tiolare di un’officina meccanica, bloccato e arrestato dai Carabinieri. Si e’ chiuso cosi’ l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ba ... irpinianews.it Ladro aggredisce il titolare di un vivaio: arrestatoLadro aggredisce il titolare di un vivaio: necessarie le cure del nosocomio sorano per l'anziano preso a bastonate. Lite nella notte all'interno di un'attività presente a Sora. Su quanto accaduto inda ... ciociariaoggi.it Se il tuo cane aggredisce qualcuno, non basta scusarsi. La legge parla chiaro: soccorrere è un dovere e fuggire può costarti molto caro. Cosa prevede la normativa, quando scatta la responsabilità penale, e perché il risarcimento può essere “molto salato”: l’av - facebook.com facebook Senza tetto aggredisce turista a Napoli, fermato dalla Polizia. Il fatto in piazza Municipio, agenti richiamati dalle urla della moglie #ANSA x.com