Fatima | quelle sorgenti d’acqua miracolosa e fonte di guarigioni poi scomparse

A Fatima, oltre alle celebri apparizioni e ai segreti conosciuti, si parla anche di sorgenti d’acqua che un tempo sgorgavano spontaneamente per dissetare i pellegrini. Queste fonti, considerate miracolose, sono scomparse nel corso degli anni, lasciando poche tracce di quella che sembrava una presenza costante. Oggi, non ci sono più testimonianze visibili di queste sorgenti che un tempo caratterizzavano il luogo.

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