Fatima | quelle sorgenti d’acqua miracolosa e fonte di guarigioni poi scomparse
A Fatima, oltre alle celebri apparizioni e ai segreti conosciuti, si parla anche di sorgenti d’acqua che un tempo sgorgavano spontaneamente per dissetare i pellegrini. Queste fonti, considerate miracolose, sono scomparse nel corso degli anni, lasciando poche tracce di quella che sembrava una presenza costante. Oggi, non ci sono più testimonianze visibili di queste sorgenti che un tempo caratterizzavano il luogo.
Oltre al miracolo del sole e ai segreti, Fatima nasconde un mistero meno noto: quello delle sorgenti d’acqua che sgorgarono inaspettatamente per dissetare i pellegrini e che oggi sembrano svanite nel tempo. Sul luogo delle apparizioni di Fatima non sgorgò esattamente una fonte d’acqua, come avvenne a Lourdes. Dunque si creò il problema della mancanza d’acqua per i pellegrini che si recavano a Cova da Iria. La composizione del territorio, calcareo e poroso, non veniva in aiuto, perché incapace di trattenere l’umidità. Il problema si evinceva anche dal fatto che gli abitanti di Fatima erano costretti a raccogliere l’acqua piovana in delle cisterne tramite le grondaie.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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