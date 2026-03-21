Madonna della Pioggia | l’icona miracolosa fonte di innumerevoli guarigioni

L’immagine della Madonna della Pioggia, considerata un’icona miracolosa, è sopravvissuta a un incendio che ha distrutto una chiesa a Bologna. Nel passato, questa immagine è stata associata a numerose guarigioni ritenute miracolose. La statua e l’immagine sono state al centro di eventi che hanno rafforzato la loro fama tra i fedeli. La devozione popolare si concentra sulla loro capacità di portare sollievo e protezione.

L’immagine della Madonna della Pioggia, sopravvissuta a un incendio devastante, che in passato scongiurò un terribile pericolo per la città di Bologna, opera guarigioni miracolose. Nel 1367 un terribile incendio distrusse un palazzo a Bologna. Quando la furia delle fiamme si placò tra le ceneri venne ritrovata., miracolosamente sopravvissuta al rogo senza riportare alcuna bruciatura, una tavola che raffigurava la Madonna con il Bambino circondati da sette teste angeliche. La notizia del miracoloso ritrovamento si diffuse velocemente. La popolazione cominciò a venerare l’icona rimasta prodigiosamente incolume. Tra i molti fedeli accorsi a onorare il dipinto si trovava anche un cieco. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna della Pioggia: l’icona miracolosa, fonte di innumerevoli guarigioni Articoli correlati Madonna di San Luca, la storia dell’icona: dal misterioso autore al miracolo della pioggiaBologna, 18 febbraio 2026 – L’immagine della Madonna di San Luca e il lungo viaggio da Costantinopoli fino a Bologna. Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni meseLa supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue... Una selezione di notizie su Madonna della Pioggia Temi più discussi: Processione sotto la pioggia, ma i fedeli non sono mancati. Messa all’interno del Santuario; Processione al Santuario: Savona festeggia Nostra Signora di Misericordia sotto la pioggia; La collina cede sotto la pioggia: momenti di terrore a Crosia, 19 famiglie nel fango; Savona: la pioggia non ferma la festa patronale di Nostra Signora di Misericordia. Madonna della Clemenza: al termine della processione avviene il miracoloGrande commozione per il miracolo della Madonna della Clemenza: è accaduto al termine della processione tra lo stupore dei fedeli. lalucedimaria.it Madonna della Misericordia: appare circondata da una luce abbaglianteLa storia della Madonna della Misericordia: l'apparizione avvolta in una luce abbagliante e il messaggio profetico rivelato a un umile uomo. lalucedimaria.it OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DELLA PIOGGIA O regina del Cielo e Madre nostra amorosissima, Tu che sei secoli, tante volte facesti piovere in forma straordinaria le Tue grazie sulle campagne, sugli orfani e sui malati di questa Tua Città, eff facebook Savona, pioggia e freddo non fermano i devoti della Madonna di Misericordia in processione al Santuario x.com