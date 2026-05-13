Un racconto che descrive immagini di un luogo di sofferenza estrema, con scene di fuoco e anime che emettono suoni di dolore. Le parole dipingono un quadro di un ambiente infernale, fatto di fiamme e urla di persone che soffrono. La descrizione si concentra su sensazioni di calore e disperazione, trasmettendo un’immagine vivida di un’esperienza di sofferenza intensa.

AGI - “Un mare di fuoco, anime come braci trasparenti, grida e gemiti di dolore”. Benvenuti all’inferno. Il 13 maggio 1917, in Portogallo, tre pastorelli riferirono di aver visto la Vergine Maria sospesa in cima ai rami di un leccio. Era la prima apparizione. Ne seguirono altre cinque, con le quali in sostanza si consegnavano ai giovanissimi e involontari testimoni moniti e promesse dall’Alto destinate all’uomo del tempo e non solo. Erano i tre segreti di Fatima. In una di queste manifestazioni - la terza - i piccoli vissero un momento da loro descritto come terribile e inaspettato. Durò un’eternità. Videro fiamme, demoni e peccatori. La storia di Lucia nelle Memorie di Dos Santos.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fatima, quel giorno all’inferno

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