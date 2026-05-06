Novena alla Madonna di Fatima per chiedere una grazia terzo giorno

Siamo arrivati al terzo giorno della Novena alla Madonna di Fatima, un momento di preghiera in cui i fedeli si rivolgono alla Vergine per chiedere una grazia. La preghiera si svolge quotidianamente, con l’intento di affidare a Maria le proprie sofferenze e speranze più profonde, nel desiderio di trovare conforto e protezione. Questa tradizione religiosa coinvolge numerosi partecipanti che si riuniscono per condividere il percorso di fede.

Siamo al terzo giorno della Novena alla Madonna di Fatima: un cammino di fiducia per consegnare nelle mani materne di Maria le nostre sofferenze e le nostre speranze più profonde. In questo terzo giorno della Novena alla Madonna di Fatima, lasciamoci guidare dal richiamo materno alla conversione e alla preghiera incessante. Maria, che ai pastorelli di Cova da Iria ha mostrato la bellezza della luce divina, ci invita oggi a non scoraggiarci dinanzi alle prove. Innalziamo con umiltà la nostra richiesta di grazia, certi che il Cuore Immacolato di Maria è il rifugio sicuro in cui ogni nostra lacrima trova consolazione e ogni nostra speranza viene ascoltata dal Padre🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena alla Madonna di Fatima per chiedere una grazia, terzo giorno Preghiera a Maria SS. per Chiedere Grazie e Protezione Notizie correlate Novena alla Madonna di Fatima per chiedere una grazia, secondo giornoContinua il cammino di preghiera con il secondo giorno della Novena alla Madonna di Fatima per chiedere una grazia alla Vergine Maria, meditando sul... Novena a San Giuseppe, terzo giorno: per affidare ogni difficoltàNel terzo giorno della Novena a San Giuseppe, guardiamo allo Sposo di Maria come al custode delle nostre fragilità, pronti a consegnare nelle sue... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mese di maggio nei santuari mariani; Ariano: novena di preparazione ai festeggiamenti in onore di Fatima; Maria pellegrina fra noi; Valtesino, comunità pronta per onorare la Madonna di Fatima: l’invito di Don Leszek. Parrocchia Madonna di Fatima. La festa del rione con due arcivescovi: Intini e PanzettaEsistono storie capaci di ridefinire la geografia sociale di una comunità, è il caso del quartiere Madonna di Fatima a Squinzano, una periferia che oggi non chiede più spazio, ma lo occupa con la forz ... portalecce.it Al via le celebrazioni in onore della Madonna di Fatima che culmineranno il 13 maggio fotoPer volere del vescovo di Fatima-Leira, mons. António Augusto dos Santos Marto, il santuario calabrese è gemellato con quello del Portogallo. lameziainforma.it TVA Sicilia. . Adrano. Verso la festa della Madonna di Fatima. Dal 6 al 13 maggio 2026: processioni e momenti di comunità nella parrocchia Sant’Agostino - facebook.com facebook