Fatima il segreto dei pastorelli | la visione dell’abisso di fuoco

Durante la terza apparizione, Lucia descrisse di aver visto un mare di fuoco che si estendeva davanti a lei, un’immagine che ha suscitato molte interpretazioni. Questa visione viene collegata a tentativi di attentati contro figure religiose di alto livello, alimentando speculazioni sul possibile legame tra le apparizioni e eventi di minaccia. La narrazione resta al centro di discussioni pubbliche e storiche, senza conferme ufficiali sui collegamenti tra i fatti.

? Punti chiave Cosa vide Lucia nel mare di fuoco durante la terza apparizione?. Come si collegano le visioni ai tentativi di uccidere i Papi?. Perché la Madonna profetizzò la morte precoce dei due cuginetti?. Quali legami politici nasconde il segreto rivelato ai pastorelli?.? In Breve Francesco morì nel 1919 e Giacinta nel 1920 secondo la profezia mariana.. Lucia Dos Santos divenne venerabile il 22 giugno 2023 dopo la vita religiosa.. La terza apparizione del 13 luglio descrisse l'abisso di fuoco sotto la terra.. L'attentato a Giovanni Paolo II avvenne il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro.. Il 13 maggio 1917, a Cova de Iria nella cittadina di Fatima, tre giovani pastorelli vissero la prima delle sei apparizioni mariane che avrebbero segnato la storia del ventesimo secolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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