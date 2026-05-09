L'attore e regista Hafsia Herzi ha dichiarato che l'arte può aiutare le persone a sentirsi meno sole e ha sottolineato l'importanza della prospettiva femminile nel rappresentare la realtà. Nel suo lavoro si ispira al romanzo di Laurent Mauvignier, La festa di compleanno, da cui la sceneggiatrice Léa Mysius ha tratto la serie Histoires de… La discussione si concentra sull'uso dell'arte come mezzo di comunicazione e riflessione sociale.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti «Amo guardare lontano» dice l’attrice francese che ha due film al festival di Cannes e uno (da lei diretto) ancora in sala. E conta sulla visione delle donne per mettere a fuoco la realtà Di sicuro lotta Bergogne (Bastien Bouillon nel film), il marito di Nora-Hafsia, che è di lì: quella è la sua vita, quello è il suo centro. Nora invece è creatura di città, ha incontrato suo marito in una chat, frettolosamente si è trasferita e si è adattata a quel ritmo che non era il suo, anche per amore di sua figlia Ida. O forse ha scelto quel luogo perché è l’ideale per nascondersi. Portando con sé un mistero.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Hafsia Herzi: «Abbiamo bisogno dell'arte per sentirci meno soli». E conta sulla visione delle donne per mettere a fuoco la realtà

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