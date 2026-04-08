Miami lo chef di Mayfair grill Giorgio Rapicavoli | Il segreto dei miei piatti? Ingredienti fuoco e condimento

Uno chef di fama internazionale, conosciuto per la passione per la cottura a fiamma viva, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua cucina. Originario di una regione del Nord Italia, ha spiegato che il segreto dei suoi piatti risiede negli ingredienti, nel metodo di cottura e nel condimento. La sua carriera si è sviluppata principalmente in ristoranti di alta gamma, ottenendo numerosi riconoscimenti nel settore gastronomico.