Miami lo chef di Mayfair grill Giorgio Rapicavoli | Il segreto dei miei piatti? Ingredienti fuoco e condimento
Uno chef di fama internazionale, conosciuto per la passione per la cottura a fiamma viva, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua cucina. Originario di una regione del Nord Italia, ha spiegato che il segreto dei suoi piatti risiede negli ingredienti, nel metodo di cottura e nel condimento. La sua carriera si è sviluppata principalmente in ristoranti di alta gamma, ottenendo numerosi riconoscimenti nel settore gastronomico.
Pluripremiato, ama la cottura a fiamma viva. La mamma è originaria di Bra, in Piemonte, dove è nato Slow Food, il papà è argentino e lui fonde nei suoi piatti, nell'eclettica Miami, le diverse culture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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