Negli ultimi dodici mesi, più di un terzo degli italiani ha avuto difficoltà a trovare farmaci, con i malati cronici che hanno subito i ritardi più gravi. Circa il 10% di questa categoria ha riscontrato problemi tali da compromettere le terapie, mettendo in discussione la continuità delle cure. Nel frattempo, l’Unione Europea sta incentivando la produzione di medicinali all’interno dei propri confini, riducendo la dipendenza da Cina e India.

Oltre un terzo degli italiani ha avuto problemi nell’ultimo anno a reperire medicinali. Peggio è andata ai malati cronici, di cui circa uno su dieci ha subito ritardi “incompatibili con le proprie necessità terapeutiche, mettendo a rischio la continuità delle cure”. Un problema, questo della mancanza dei farmaci essenziali sugli scaffali – come antibiotici, insulina e vaccini, nonché farmaci per malattie croniche e rare – che riguarda tutta l’Europa e che, soprattutto, partendo da lontano si è incistata con la guerra in Medio Oriente e con le politiche di prezzo imposte dal presidente americano, Donald Trump. La causa, infatti, è l’eccessiva dipendenza dai Paesi extra-Ue per la fornitura di farmaci considerati essenziali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Farmaci introvabili? Per far fronte a pandemie o guerre l’Ue spinge la produzione interna (a danno di Cina e India)

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