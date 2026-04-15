Le recenti tensioni nello Stretto di Hormuz e i conflitti in Medio Oriente non interessano solo le rotte del petrolio, ma mettono a rischio anche la fornitura di farmaci essenziali. Un politico ha dichiarato che l’80% dei medicinali di emergenza in Italia proviene da Cina e India. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori sanitari, poiché le interruzioni nelle catene di approvvigionamento potrebbero influenzare la disponibilità di medicinali salvavita.

Non è più solo una questione di geopolitica: i venti di guerra in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz minacciano ora direttamente l’armadietto dei medicinali degli italiani. Con l’80% dei principi attivi prodotto tra Cina e India, l’Italia si scopre vulnerabile proprio sui farmaci salvavita. Ecco perché da questa estate reperire alcuni medicinali potrebbe diventare una sfida. A lanciare l’allerta è il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto al convegno Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide a Roma: “Oggi circa l’80% dei principi attivi dei farmaci salvavita viene prodotto fuori dall’Italia, soprattutto in India e Cina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Effetto Hormuz, a rischio anche i farmaci. Gemmato: l’80% dei salvavita arriva da Cina e India

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