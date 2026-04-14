Cambio gomme estive | scadenze regole e sanzioni secondo il Codice della Strada

Con l’arrivo della primavera, gli automobilisti italiani si preparano a sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Le norme del Codice della Strada stabiliscono le regole e le scadenze per effettuare questa operazione, prevedendo sanzioni in caso di ritardo o mancata modifica. La data limite per il cambio varia a seconda delle regioni, e le autorità si riservano il diritto di controllare il rispetto delle norme durante il periodo di validità.

(Adnkronos) – Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più importanti per gli automobilisti italiani: il cambio degli pneumatici da invernali a estivi. Si tratta di un’operazione che non è solo tecnica, ma anche normativa, regolata dal Codice della Strada. In Italia, la normativa prevede due finestre stagionali per il cambio gomme invernali: 15 novembre – 15 aprile con obbligo di montare pneumatici invernali o catene a bordo. Il limite è comunque procrastinato fino al 15 maggio, oltre questo limite tutti gli automobilisti dovranno adeguarsi passando ai classici pneumatici estivi. Chi non rispetta queste disposizioni rischia sanzioni che vanno da 165 a 661 euro, con possibili conseguenze anche sulla patente e, nei casi più gravi, il ritiro della carta di circolazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cambio gomme, dal 15 aprile si torna alle estive. Scadenze, regole e rischiCon l’arrivo della stagione primaverile torna puntuale anche l’appuntamento con il cambio pneumatici.

Cambio pneumatici in Lombardia, entro quando montare le gomme estive e le sanzioni per chi non rispetta i tempiMilano, 8 aprile 2026 - Cominciate a prenotare l’appuntamento con il vostro gommista di fiducia: dal 15 aprile al 15 maggio 2026 in Lombardia è...

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