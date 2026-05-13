Farage sotto inchiesta in Uk | non ha dichiarato una donazione di 5 milioni da un cripto-miliardario Rischia la sospensione dal Parlamento
Nigel Farage è al centro di un’indagine ufficiale nel Regno Unito dopo che non ha dichiarato una donazione di cinque milioni di sterline ricevuta da un cripto-miliardario. La questione riguarda la mancata comunicazione di questa somma, che potrebbe portare alla sospensione dal Parlamento. L’indagine si concentra sulla trasparenza delle donazioni politiche e sulle eventuali violazioni delle norme vigenti.
Non ha fatto in tempo a festeggiare, Nigel Farage, che già si ritrova sotto indagine formale nel Regno Unito. Dopo il grande successo del 7 maggio alle elezioni amministrative, un’inchiesta mette sotto la lente d’ingrandimento una donazione da 5 milioni di sterline che Reform Uk ha ricevuto da un cripto-miliardario. Una notizia che farà forse sorridere il primo ministro Keir Starmer, alle prese con una profonda crisi di governo dopo il tracollo del partito laburista alle urne. La decisione di avviare un’indagine amministrativa è stata presa dall’organismo indipendente chiamato a vigilare sugli standard di comportamento dei parlamentari nel Regno Unito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
U.K.'s Farage faces standards probe over $6.7 million gift from Tether billionaire Christopher
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