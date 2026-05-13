Farage sotto inchiesta in Uk | non ha dichiarato una donazione di 5 milioni da un cripto-miliardario Rischia la sospensione dal Parlamento

Nigel Farage è al centro di un’indagine ufficiale nel Regno Unito dopo che non ha dichiarato una donazione di cinque milioni di sterline ricevuta da un cripto-miliardario. La questione riguarda la mancata comunicazione di questa somma, che potrebbe portare alla sospensione dal Parlamento. L’indagine si concentra sulla trasparenza delle donazioni politiche e sulle eventuali violazioni delle norme vigenti.

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