Durante le elezioni suppletive nel Regno Unito, i Verdi hanno conquistato una delle roccaforti del Labour, che si è piazzato terzo, dietro anche Reform UK di Farage. La competizione si è svolta nel collegio di Gorton e Denton, nella zona di Manchester, portando a una significativa modifica negli equilibri politici locali. La vittoria dei Verdi rappresenta un cambiamento importante nel panorama elettorale della zona.

oma, 27 febbraio 2026 - Il premier britannico Keir Starmer nella bufera, dopo che il partito Labour ha perso una delle sue roccaforti nell'elezione suppletiva per il seggio alla Camera dei Comuni di Gorton e Denton nella zona di Manchester. Il partito del premier è precipitato al terzo posto nel successo dei Verdi di Zack Polanski che hanno conquistato oltre il 40% dei consensi. Labur battuti anche dal partito trumpiano Reform Uk di Nigel Farage, secondo nella consultazione. Per il premier un altro duro colpo, che arriva in pieno scandalo Mandelson-Epstein, che ha portato alle dimissioni di suoi collaboratori chiave. Inoltre, scrivono i media britannici, su Starmer è ricaduta anche la colpa di aver impedito ad Andy Burnham di candidarsi tra le file laburiste in una città in cui gode di un notevole sostegno pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb, i Verdi conquistano una roccaforte Labour. Il partito di Starmer solo terzo nelle elezioni suppletive, dietro Reform Uk di Farage Leggi anche: Elezioni suppletive in Uk: cade il “muro rosso” a Manchester, vincono i Verdi. Batosta per i laburisti, il premier Starmer in crisi UK PM Starmer should quit, Scottish Labour leader saysStarmer is under mounting pressure from within his party over his decision to appoint Peter Mandelson as ambassador to the United States.