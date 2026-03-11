Fantacampionato le classifiche dopo la 28ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 28ª giornata del fantacampionato, Luca Nadini si trova in testa alla classifica generale. Sono state aggiornate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano, offrendo un quadro completo delle posizioni attuali. I punteggi e le posizioni si basano sui risultati delle ultime partite e sui voti dei lettori, che continuano a seguire con attenzione l’andamento del torneo.

La 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Mirko Valentino (101,5); 2) Emiliano Polliotti (100,5); 3) Gilberto Bruno (99,5); 4) Francesco Crudo (97,5); 5) Carlo Mercantini (97); 6) Angelo Passarini (96,5); 7) Marino Facciuto (96,5); 8) Federico Callai (96,5); 9) Francesco Iaquinta (96,5); 10) Stefano...