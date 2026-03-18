Fantacampionato le classifiche dopo la 29ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 29ª giornata del fantacampionato, Luca Nadini si trova in testa alla classifica generale. Sono state pubblicate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano. Le classifiche vengono aggiornate regolarmente e mostrano i risultati dei partecipanti e le preferenze degli utenti. Le tabelle forniscono un quadro dettagliato delle posizioni attuali e delle prestazioni più recenti nel torneo.

La 29ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria esterna della Fiorentina nei confronti della Cremonese. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Vincenzo Cirone (99,5); 2) Alfonso e Cristian Iannone (98); 3) Giuseppe Fertuso (98); 4) Carlo Bozzetta (97,5); 5) Renato Crepaldi (97); 6) Matteo Lucchesi (97); 7) Simone Sampo (94,5); 8) Andrea Fenu (94); 9) Sergio De Santis (94); 10) Luca... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 29ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale Articoli correlati Fantacampionato, le classifiche dopo la 28ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Fantacampionato, le classifiche dopo la 27ª giornata: Luca Bellabarba in testa alla generaleLa 27ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la netta vittoria dell'Udinese sulla Fiorentina.